الشوبي يدافع عن السيدة التي قبلت يد ترامب :”لا تحملوا السيدة المغربية ما لا تحتمله وإلا أنتم بعيدون عن أعراف الترحاب”

دافع الفنان محمد الشوبي عن المرأة السلالية، التي أقدمت على تقبيل يد “إيفانكا ترامب”، ابنة الرئيس الأمريكي، ومستشارته أثناء زيارتها لمنطقة في سيدي قاسم، أمس الخميس.

وخلال زيارة نجلة الرئيس الأمريكي لحقل زيتون بقرية نواحي سيدي قاسم، قامت إحدى النساء السلاليات بتقبيل يدها، وهي اللقطة، التي أحدثت الكثير من الجدل، واعتبرها كثيرون إذلالا، وإساءة لصورة المغربيات.

الفنان محمد الشوبي، نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تدوينة كتب فيها: “لا تنسوا أن ثقافة نساء باديتنا هو الترحاب بتقبيل الأيادي بين المضيف والضيف، وهذا قديم في الأعراف المغربية، من لم ينبه الضيفة إلى ذلك هو المخطئ كان عليه أن يبلغها أنه إذا قبلت مغربية يدك يجب أن تردي بالمثل، لا تحملوا السيدة المغربية ما لا تحتمله، وإلا أنتم بعيدون عن أعراف الترحاب ببلدكم”.

وقد انتشر بعد الضجة، التي خلقتها صورة تقبيل المرأة ليد ابنة “ترامب”، فيديو آخر يوثق للقطة نفسها، وظهر فيه أنها قامت بذلك بعفوية بعد عناق حار بينهما.

وأعطت “إيفانكا ترامب” انطلاقة عملية تمليك الأراضي الجماعية، التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية لتحدي الألفية، بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، والتي سيستفيد منها ذوو الحقوق، في أفق تشجيع الاستثمار الفلاحي.