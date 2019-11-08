غزة: إصابات وحالات اختناق جراء قمع مسيرات العودة الأسبوعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق اليوم، الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.
وأفاد وكالة "وفا"، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية شرق القطاع، أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين بدأوا بالتوافد إلى أماكن التجمعات الخمسة التي تقام عندها الفعاليات الأسبوعية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، والعشرات بحالات اختناق بالغاز.
كما ونقل 7 إصابات، على الأقل، بالاختناق جراء إلقاء قنابل غازية من قبل قوات الاحتلال في محيط البرج الأحمر، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادته قناة "فلسطين اليوم.
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