ايران تعلن اسقاط طائرة مسيرة جنوب غرب البلاد

اسقطت منظومة "مرصاد" الدفاعية الصاروخية للجيش الايراني صباح اليوم الجمعة طائرة مسيرة في ميناء ماهشهر جنوب غرب البلاد. ونقلت قناة العالم عن مصادر مسؤولة قولها ان الدفاعات الصاروخية للجيش الايراني اطلقت قبل ساعات صاروخا باتجاه طائرة مسيرة شوهدت في سماء ميناء "ماهشهر" واسقطتها على الفور.

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