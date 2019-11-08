ثلاثة انفجارات متتالية تهز عاصمة قرغيزستان

أفادت وسائل إعلام، الجمعة، بمقتل شخص وإصابة 15 آخرين إثر ثلاثة انفجارات متتالية داخل مقهى في عاصمة قرغيزستان، بيشكيك.
ونقل موقع "نوفوستي" عن مدير مركز الحالات الطبية المستعجلة في المدينة إسكندر شايخمتوف، تأكيده "تسجيل حالة وفاة واحدة وإصابة 15 شخصا".
وأفادت مواقع محلية بأن "الشخص المتوفى عامل في المقهى قضى جراء معاناته من الحروق، كما يوجد أطفال من بين الجرحى".
وتشير البيانات الأولية إلى أن الحادثة سببها انفجار قوارير غاز، وقد أخمد الحريق ويجري حاليا تحليل الركام لتحديد أسباب الانفجارات.
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