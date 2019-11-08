أعلنت وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن أنقرة ستبدأ بترحيل مقاتلي داعش المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية يوم الإثنين المقبل. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الوزير التركي قوله، اليوم الجمعة: "سنبدأ من يوم الإثنين في إعادة مسلحي داعش المحتجزين، إلى البلاد التي ينتمون إليها".

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كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تبدأ بترحيل مقاتلي 'داعش' المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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