المبعوث الأممي لسوريا: جولة جديدة للجنة الدستور بجنيف 25 نوفمبر

قال جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، اليوم الجمعة، إن لجنة سورية تدعمها المنظمة الدولية ستجتمع في جنيف مجددا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد اجتماعها لأول مرة سعيا لمصالحة سياسية لإنهاء الحرب المستعرة منذ أكثر من ثمانية أعوام.



وأضاف بيدرسن متحدثا عن اللجنة الدستورية السورية: "اتفق رئيسا الوفدين على الاجتماع هنا مجددا في غضون 14 يوما.. الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 نوفمبر".

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وأشار إلى أن النقاشات الأولية للجنة الدستورية كانت مهنية للغاية، والأمر جرى أفضل مما توقعنا، مضيفا أن مناقشات اللجنة بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة وتطوير الدستور.

من جانبه، قال رئيس وفد الحكومة السورية لمحادثات اللجنة الدستورية: قدمنا ورقة حول ضرورة إدانة الأعمال الإرهابية، وحاولنا خلق أرضية مشتركة مبنية على الثوابت الوطنية وهي سيادة بلادنا واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب.

وأضاف رئيس وفد الحكومة أن هدفنا من اللجنة هو الإصلاح الدستوري ومنفتحون على وضع دستور جديد يحقق أهداف دولتنا وبموافقة شعبنا، والتوافق بين جميع الأطراف على القضايا الجوهرية يهيئ لتحقيق تقدم في عمل اللجنة.