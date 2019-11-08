الزعتر: البوصلة الغربية بدأت تتبلور نحو دعم المتظاهرين في العراق ولبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن المظاهرات العراقية واللبنانية استطاعت أن تؤثر على الصعيد الدولي، والبوصلة الغربية بدأت تتبلور باتجاه ضرورة دعم حراك الشعب في بغداد و بيروت.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن هذا ما تؤكده تصريحات وزير الخارجية الأمريكي: بأنه علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان للتخلص من النفوذ الإيراني وتحقيق تطلعاتهم.

وتابع أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بمساعدة شعوب العراق ولبنان للتخلص من النفوذ الإيراني وتحقيق تطلعاتهم، هذا التوجه الأمريكي لدعم الانتفاضة الشعبية سيكون لها تأثير على إبقاء معادلة القوة في بغداد و بيروت لصالح المتظاهرين وسيشكل ضغطاً على النظام الطائفي العراقي واللبناني.