شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: جهود سعودية خيّرة في «اتفاق الرياض».. واستقصاد قطري سلبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن المنطقة شهدت أسبوعاً حافلاً، برز خلاله «اتفاق الرياض»، واصفاً إياه بأنه الحدث الإيجابي الأهم في المنطقة.

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وأكد قرقاش أن «اتفاق الرياض» يوحّد الصف، ويعزز الأمل، ويؤكد أهمية الدبلوماسية الحكيمة وتأثيرها، مضيفاً: «الجهود السعودية الخيّرة هندست هذا الاتفاق في إنجاز سياسي مقدّر»، وتابع: «الإجماع حول الاتفاق هو الغالب، وترقب التنفيذ طبيعي».

وقال قرقاش: «بالمقابل، أستغرب الهجوم الإعلامي القطري على السعودية الشقيقة حول كل شاردة وواردة»، معقبا بقوله: «أما آن الأوان للدوحة أن تركن للهدوء والحكمة لتحل أزمتها مع جيرانها ومع مصر الشقيقة؟».

واختتم قرقاش بقوله: «شتّان بين الفعل السعودي الإيجابي والاستقصاد القطري السلبي».