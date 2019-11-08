تظاهرة طالبية قطعت الطريق أمام وزارة الداخلية

قطع عدد من المتظاهرين، معظمهم من ​الطلاب​، الطريق أمام ​وزارة الداخلية​، حاملين الأعلام اللبنانية، مطالبين بملاحقة الفاسدين منددين بالطائفية والمذهبية، داعين إلى دولة مدنية.



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