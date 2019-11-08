اعتصام طالبي مطلبي في ثانوية بدنايل

إعتصم طلاب ثانوية بدنايل الرسمية داخل ملعب المدرسة، رافضين الدخول الى صفوفهم آخر ساعتي تدريس، حاملين الاعلام اللبنانية ومرددين الشعارات المطلبية.
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