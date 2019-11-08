آلان عون: الخطوات المقبلة يجب أن تكون مدروسة لانهاء الأزمة لأنها لا يجب أن تبقى مفتوحة

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ الى أن "هناك ظرفا ماديا وإقتصاديا خطيرا ومطالب الشارع لا يمكن التنكر لها"، معتبرا أن "ما حصل هو ​زلزال​ وصدمة لكل الطبقة السياسية".

وأشار عون في حديث تلفزيوني الى أن "الخطوات المقبلة يجب أن تكون مدروسة لانهاء ​الأزمة​ لأنها لا يجب أن تبقى مفتوحة"، مبينا أن "الحراك واسع ومتشعب وليس له رأس واحد ومطالب موحدة وبالتالي لا نعرف ما الذي يرضيه".

ورأى أن "عدم وضوع المطالب يخلق ضبابية لدى الفريق الآخر"، مؤكدا أن "الجميع في حالة بحث عن الحل الأنسب لإنهاء الأزمة ووضع البلد على السكة المناسبة".

وأكد عون أن "البلد لن يعود الى مساره السابق، والخروج من هذه الأزمة يكون بصدمة كبيرة وأي مقاربة سياسية تقليدية ليست مقاربة إنقاذية ولا تستوعب حجم التحول الذي حصل في البلد والمجمتع ولدى الشباب وتكون تعيش حالة نكران للذات".