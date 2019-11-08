إصابة شخص بإنقلاب سيارة في بقاعصفرين ـ الضنية

إنقلبت ​سيارة​ على طريق عام بلدة ​بقاعصفرين​ - ​الضنية​، مما أدى إلى إصابة شخص في الكتف والظهر ورضوض عديدة. وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية والأهالي على إسعافه ونقله إلى ​مستشفى​ سير ـ الضنية الحكومي للمعالجة.

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