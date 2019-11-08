طلاب AUL في الكسليك نظموا وقفة احتجاجية داخل حرم الكلية دعمًا للحراك الشعبي

نظم طلاب من جامعة AUL - Kaslik Campus وقفة احتجاجية دعمًا للحراك الشعبي داخل حرم الكلية وطالبوا بمحاسبة الفاسدين وبتغييرات جزئية تحاكي أهداف الثورة.
وقام مدير الجامعة الدكتور مارك زبال بزيارة الطلاب وأثنى على جهودهم في مكافحة الفساد، مشددًا على "أهمية الحوار وتوحيد الساحة، كما وزع عليهم أجزاء من كتاب القيادة في ظل التغيرات "Leadership and the Art of Struggle, Steven Snyde"
وبعد أن شاركهم محتوى الكتاب، أقيم نقاش عام في مضمون القيادة وهدفها وتم الإتفاق على تنظيم جلسة حوارية في وقت قريب لتوحيد لغة التخاطب بين مختلف المكونات الطالبية في الجامعة وذلك عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
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