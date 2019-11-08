الشيوعي نفى تسجيلات وتصريحات مفبركة منسوبة إلى قياديين فيه

نفى المكتب الإعلامي للحزب الشيوعي اللبناني، في بيان، "ما يتم تداوله من بعض ​وسائل التواصل الاجتماعي​، وبعض المواقع الإلكترونية، من رسائل وبيانات وتسجيلات وتصريحات مفبركة منسوبة إلى شيوعيين وقياديين في الحزب، ودان "أصحاب هذه الحملة المغرضة، التي دأبت على ترويج مثل هذه الإشاعات بهدف الإساءة لدور الحزب والنيل من وحدة موقفه بالانخراط في الانتفاضة الشعبية، بكافة هيئاته ومنظماته وقطاعاته، على امتداد مساحة هذا الوطن". ودعا "الشيوعيين جميعا إلى عدم الاكتراث لمثل هذه الإشاعات، بل إلى المزيد من المبادرات وإطلاق كل الطاقات انتصارا لهذه الانتفاضة".

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