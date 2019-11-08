التقى وزير الدفاع في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​الياس بو صعب​، ​السفيرة الأميركية​ لدى ​لبنان​ ​إليزابيث ريتشارد​، وجرى البحث في الأوضاع العامة وفي آخر المستجدات على الساحة اللبنانيَّة. من جهتها، أكَّدت السفيرة أنَّ ​الولايات المتحدة​ الأميركيَّة ستواصل دعمها للجيش اللبناني.

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كانت هذه تفاصيل خبر ريتشارد أكدت لبوصعب مواصلة دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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