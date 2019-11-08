الوكيل القانوني لباسيل: الإخبارات الكاذبة تندرج في إطار حملة التشهير

لفت الوكيل القانوني لرئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، في بيان الى أن "بعض الوسائل الإعلامية، نشرت خبراً مفاده أن أحد المحامين قد تقدم بوجه باسيل أمام ​النيابة العامة التمييزية​ بأخبار كاذب يتعلق بجرائم مزعومة لا أساس لها من ​الصحة​"، مبينا أن "​الأخبار​ الكاذبة موضوع الإخبار لجهة العمولة المزعومة عن الهبة القطرية التي وردت أساساً في جريدة الديار كما ورد في الإخبار كانت موضوع ​دعوى قضائية​ قدمت من قبل باسيل بحق ناشر الخبر الذي أكّد أمام ​القضاء​ عدم صحة الخبر الذي نشره ووقع إقراراً خطياً بذلك، الأمر الذي يثبت الإفتراء موضوع الإخبار".

وأوضح أن "المزاعم الأخرى موضوع الإخبار حول صفقات مزعومة في ​قطاع الكهرباء​ من عمولات مزعومة وغيرها كانت أيضاً موضوع دعاوى قضائية بحق مروجي الإشاعات الذين صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بإدانتهم عن عدم صحة الإخبار وعجز بعضهم الآخر عن تقديم دليل واحد يثبت صحتها"، مشددا على أن "هذا الإخبار وغيره من الإخبارات الكاذبة يندرج في إطار حملة التشهير التي تستهدف باسيل لأسباب لم تعد خافية على أحد".

وفيما يلي التعهد الخطي الذي وقعه أيوب بعدم التعرض لباسيل: