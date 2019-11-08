داخلية تركيا: سيتم التحضير لإعادة سجناء تنظيم داعش إلى بلدانهم اعتبارا من الإثنين

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن أنه "سيتم التحضير لإعادة سجناء ​تنظيم داعش​ إلى بلدانهم اعتبارا من يوم الإثنين المقبل"، كاشفًا عن أن "عدد عناصر داعش الذين حظر دخولهم الى تركيا بلغ لغاية اليوم 76 ألفًا".

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