بوغدانوف أكد موقف روسيا الداعم لوحدة وسيادة واستقلال لبنان

أعلنت وزارة الخارحية الروسية، في بيان،"ان نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وافريقيا ميخائيل بوغدانوف، استقبل سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصار بناء على طلبه.وجرى خلال اللقاء تبادل مفصل لوجهات النظر حول أخر التطورات في لبنان والوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل".
وأكد بوغدانوف "موقفه الداعم لوحدة وسيادة واستقلال الجمهورية اللبنانية الصديقة، وضرورة حل جميع قضايا الأجندة الوطنية من قبل اللبنانيين أنفسهم، في إطار الدستور والحوار الشامل"، مشددا على "عدم السماح بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية".
وأشار البيان الى ان الجانبين بحثا أيضا في القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية بين روسيا ولبنان ضمن سياق مهمة مواصلة تطويرها".
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