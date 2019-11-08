الكرملين: بوتين شدد على تنفيذ المذكرة الروسية التركية بشأن شمال سوريا في اتصال مع أردوغان

أفاد الناطق باسم ​الكرملين​ بأن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي ​رجب طيب إردوغان​ شدد على تنفيذ المذكرة الروسية التركية بشأن شمال سوريا".

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