بيدرسون: ما تتوصل إليه اللجنة الدستورية السورية ليس كافيا

أكّد المبعوث الأممي الى ​سوريا​ غير بيدرسون، في ​مؤتمر​ صحفي في جنيف، أن "النقاشات كانت جيدة وعميقة بشأن اللجنة الدستورية السورية"، مشيرًا الى أن "اللجنة هدفها تلبية تطلعات ​الشعب السوري​".

وأوضح بيدرسون أن "ما تتوصل إليه اللجنة الدستورية السورية ليس كافيا ونحتاج إلى تطور في الوضع الميداني"، لافتًا الى أن "هناك جولة أخرى من المشاورات ستعقدها اللجنة الدستورية في 25 من الشهر الحالي وسط كثير من التحديات".

وكشف عن أن "الاجتماعات بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة السورية وتطوير الدستور السوري".