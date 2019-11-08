أكّد المبعوث الأممي الى سوريا غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي في جنيف، أن "النقاشات كانت جيدة وعميقة بشأن اللجنة الدستورية السورية"، مشيرًا الى أن "اللجنة هدفها تلبية تطلعات الشعب السوري".
وأوضح بيدرسون أن "ما تتوصل إليه اللجنة الدستورية السورية ليس كافيا ونحتاج إلى تطور في الوضع الميداني"، لافتًا الى أن "هناك جولة أخرى من المشاورات ستعقدها اللجنة الدستورية في 25 من الشهر الحالي وسط كثير من التحديات".
وكشف عن أن "الاجتماعات بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة السورية وتطوير الدستور السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر بيدرسون: ما تتوصل إليه اللجنة الدستورية السورية ليس كافيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.