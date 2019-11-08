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مديرة الاستخبارات الأميركية تجري محادثات مع الملك سلمان بعد اتهامات بالتجسس على معارضين سعوديين

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زارت مديرة ​الاستخبارات الأميركية​ جينا هاسبل ​الرياض​ وأجرت محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، ناقشا خلالها "الموضوعات ذات الاهتمام" المشترك.

وجاءت هذه الزيارة بعد ساعات من توجيه ​القضاء الأميركي​ لثلاثة أشخاص، بينهم سعوديان، تهمة ​التجسس​ على حسابات معارضين سعوديين".

ولفت النائب العام الأميركي ديفيد أندرسون، في بيان، إلى أن "الشكوى الجنائية التي كشف عنها اليوم تتهم عناصر سعوديين بالبحث في الأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي تويتر".

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