مقتل شخص إثر 3 انفجارات داخل مقهى في عاصمة قرغيزستان

قتل شخص واحد وجرح 15 آخرون على الأقل إثر ثلاثة ​انفجار​ات متتالية داخل مقهى في عاصمة ​قرغيزستان​. وأفادت مواقع محلية بأن "الشخص المتوفى عامل في المقهى قضى جراء معاناته من ​الحروق​، كما يوجد أطفال من بين الجرحى". وتشير البيانات الأولية إلى أن الحادثة سببها انفجار قوارير غاز، وقد أخمد الحريق ويجري حاليا تحليل الركام لتحديد أسباب ال​انفجارات​.



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