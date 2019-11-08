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شرطة بريطانيا تتعرف على هوية 39 شخصا عثر على جثثهم داخل شاحنة

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters شرطة بريطانيا تتعرف على هوية 39 شخصا عثر على جثثهم داخل شاحنة

لندن (رويترز) - قالت الشرطة البريطانية يوم الخميس إنها تعرفت رسميا على هوية 39 شخصا عُثر على جثثهم داخل صندوق شاحنة قرب لندن في أكتوبر تشرين الأول وإنها أخطرت عائلاتهم.

وقال تيم سميث نائب رئيس شرطة إسيكس والمسؤول عن التحقيق "هذه خطوة هامة في التحقيق تتيح لنا العمل مع زملائنا في الشرطة الفيتنامية لدعم أُسر هؤلاء الضحايا".

وفي هانوي أكدت الشرطة الفيتنامية إن كل الضحايا من فيتنام.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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