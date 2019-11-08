شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى تركى يتساءل عن تمويل أردوغان للإرهابيين بسوريا من موازنة أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن هناك حالة جدل واسعة داخل أنقرة بشأن ما إذا كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يدفع رواتب الإرهابيين فى سوريا من موازنة تركيا.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن الخبير الاقتصادي التركى، ألب ألتينورس تساءل حول ما إذا كانت الحكومة التركية تمول مقاتلي الجيش السوري الحر من ميزانية الدولة، في إطار تقييمه زيادة المخصصات المالية للأنشطة الاستخباراتية إلى الضعف في ميزانية 2020.

وأشار الخبير الاقتصادي التركى إلى أن مخصصات العاملين في جهاز الاستخبارات التركية ارتفعت بنسبة كبيرة في موازنة 2020، متسائلًا عما إذا كانت الاستخبارات تقوم بدعم الجماعات المسلحة في سوريا بشكل مباشر.

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وأكدت الصحيفة التركية المعارضة، أن ألب ألتينورس، جاءت تعليقًا على مشروع مسودة ميزانية عام 2020 التي تقدمت بها الحكومة التركية أمام البرلمان، حيث أوضح أنه في ظل الأزمات الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد في تركيا، يجب أن تراعي الموازنة أن كان هناك اقتصاد منتج وخدمات اجتماعية متطورة

أم لا، مشيرًا إلى أن الميزانية المعدة لعام 2020 تهتم أكثر بالجوانب العسكرية والأمنية.