شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسن عمر يطالب "الصحة" بكشف سبب تأخير افتتاح مستشفى الخانكة المركزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال "عمر"، فى طلب الاحاطة، إن المستشفى فى حال الانتهاء منها وافتتاحها للجمهور سوف تخدم أكثر من 4 مليون مواطن من أبناء مركز الخانكة والمراكز المجاورة، موضحاً أن المستشفى تعد من أكبر المستشفيات بمحافظة القليوبية، حيث تحتوى على 110 أسرة إقامة، بجانب العيادات الخارجية والصيدليات ومعامل التحاليل وغرف العمليات، وأيضا 22 جهاز غسيل كلوى.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه لا يعلم سبب تأخير الانتهاء من الأعمال بالمستشفى الذى وصل إلى 7 سنوات، ولكن ما يعلمه أن مركز الخانكة فى أشد الحاجة للمستشفى.
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