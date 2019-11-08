كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: أزمة المناخ تجبر 52 مليون أفريقي على مواجهة الجوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير عن تغير المناخ نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن أكثر من 52 مليون شخص في 18 دولة إفريقية يواجهون أزمة الجوع بسبب الظروف الجوية القاسية والفقر والصراعات المسلحة.

وقال التقرير، إن تلك الدول تشمل زيمبابوي وزامبيا وأنغولا وملاوي وموزمبيق ومدغشقر وناميبيا.

وأوضح التقرير إنهم عانوا معًا من "خسائر سنوية متوسطها 700 مليون دولار من الكوارث المتعلقة بالمناخ".

"وأضاف: "المجتمعات في خط المواجهة لهذه الأزمة المناخية مرهقة وقد تواجه إبادة محتملة، لكن السكان المحليين يبذلون قصارى جهدهم للتغلب على التحدي".

ونقلت الصحيفة عن "ميثيكا مويندا"، المدير التنفيذي لشريك أوكسفام PACJA، قولها في التقرير: هناك مستويات غير مسبوقة من التنظيم تحدث حيث تركت الحكومات السكان المحليين.

ومضى التقرير إلى القول إن أجزاء من جنوب زيمبابوي لديها أقل هطول للأمطار منذ عام 1981 مما دفع أكثر من 5.5 مليون شخص إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وأضافت أن نحو 2.3 مليون شخص في زامبيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي لأن مناطق زراعة الذرة قد هلكت وأن الصادرات محظورة الآن.

وقال التقرير إن الجفاف ضرب أيضا شرق وجنوب القرن خاصة إثيوبيا وكينيا والصومال.

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وأشار التقرير إلى أن "درجات الحرارة المتسارعة في المحيط الهندي قد تسببت في هطول أمطار غزيرة على كينيا وجنوب السودان، مما تسبب في فيضان مفاجئ، خاصة على طول الشرايين الرئيسية للأنهار".

وأضاف: "لقد أعلن جنوب السودان حالة الطوارئ مع أكثر من 900000 شخص من الفيضانات".

سيلتقي المسؤولون في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN) في ديربان بجنوب إفريقيا في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر لمناقشة مستقبل "الاستدامة البيئية والازدهار" في إفريقيا.

تغير المناخ:

يحدث تغير المناخ عندما تؤدي التغييرات في نظام مناخ الأرض إلى ظهور أنماط مناخية جديدة تظل قائمة لفترة طويلة من الزمن وهذه الفترة الزمنية قد تكون قصيرة فتصل إلى عدة عقود فقط أو قد تصل إلى ملايين السنين.

وقد حدد العلماء العديد من نوبات تغير المناخ خلال تاريخ الكرة الأرضية الجيولوجي، وفي الآونة الأخيرة، ومنذ الثورة الصناعية، تتأثر المناخ بشكل متزايد بسبب الأنشطة البشرية التي تقود الى الإحتباس الحراري ولذلك من الشائع استخدام المصطلحين كمترادفين في هذا السياق. ويستقبل نظام المناخ كل طاقته تقريبًا من الشمس، كما أن النظام المناخي يبعث الطاقة إلى الفضاء الخارجي.

ويحدد ميزان الطاقة الواردة والصادرة، بالإضافة إلى مرور الطاقة عبر نظام المناخ، ميزانية طاقة الأرض. فعندما تكون الطاقة الواردة أكبر من الطاقة الصادرة، تكون ميزانية طاقة الأرض إيجابية ويشهد النظام المناخي احترار، أما إذا كان حجم الصادرة أعلى، تكون ميزانية الطاقة سلبية وتشهد الأرض التبريد. ويعتبر تغير المناخ نمطًا طويل الأجل ومستمر للتغير في المناخ ويمكن أن تكون هذه التغييرات نتيجة "التباين الداخلي"، عندما عندما تغيرالعمليات الطبيعية المتأصلة في أجزاء مختلفة من نظام المناخ توزيع الطاقة.

وتشمل الأمثلة على ذلك مدى التغير في أحواض المحيطات مثل التذبذب العقدي للمحيط الهادئ وتذبذب الأطلسي المستمر لعقود.