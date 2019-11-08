كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: أزمة المناخ تجبر 52 مليون أفريقي على مواجهة الجوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال التقرير، إن تلك الدول تشمل زيمبابوي وزامبيا وأنغولا وملاوي وموزمبيق ومدغشقر وناميبيا.
وأوضح التقرير إنهم عانوا معًا من "خسائر سنوية متوسطها 700 مليون دولار من الكوارث المتعلقة بالمناخ".
"وأضاف: "المجتمعات في خط المواجهة لهذه الأزمة المناخية مرهقة وقد تواجه إبادة محتملة، لكن السكان المحليين يبذلون قصارى جهدهم للتغلب على التحدي".
ونقلت الصحيفة عن "ميثيكا مويندا"، المدير التنفيذي لشريك أوكسفام PACJA، قولها في التقرير: هناك مستويات غير مسبوقة من التنظيم تحدث حيث تركت الحكومات السكان المحليين.
ومضى التقرير إلى القول إن أجزاء من جنوب زيمبابوي لديها أقل هطول للأمطار منذ عام 1981 مما دفع أكثر من 5.5 مليون شخص إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد.
وأضافت أن نحو 2.3 مليون شخص في زامبيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي لأن مناطق زراعة الذرة قد هلكت وأن الصادرات محظورة الآن.
وقال التقرير إن الجفاف ضرب أيضا شرق وجنوب القرن خاصة إثيوبيا وكينيا والصومال.
وأشار التقرير إلى أن "درجات الحرارة المتسارعة في المحيط الهندي قد تسببت في هطول أمطار غزيرة على كينيا وجنوب السودان، مما تسبب في فيضان مفاجئ، خاصة على طول الشرايين الرئيسية للأنهار".
وأضاف: "لقد أعلن جنوب السودان حالة الطوارئ مع أكثر من 900000 شخص من الفيضانات".
سيلتقي المسؤولون في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN) في ديربان بجنوب إفريقيا في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر لمناقشة مستقبل "الاستدامة البيئية والازدهار" في إفريقيا.
تغير المناخ:
يحدث تغير المناخ عندما تؤدي التغييرات في نظام مناخ الأرض إلى ظهور أنماط مناخية جديدة تظل قائمة لفترة طويلة من الزمن وهذه الفترة الزمنية قد تكون قصيرة فتصل إلى عدة عقود فقط أو قد تصل إلى ملايين السنين.
ويستقبل نظام المناخ كل طاقته تقريبًا من الشمس، كما أن النظام المناخي يبعث الطاقة إلى الفضاء الخارجي.
ويعتبر تغير المناخ نمطًا طويل الأجل ومستمر للتغير في المناخ ويمكن أن تكون هذه التغييرات نتيجة "التباين الداخلي"، عندما عندما تغيرالعمليات الطبيعية المتأصلة في أجزاء مختلفة من نظام المناخ توزيع الطاقة.
وتشمل الأمثلة على ذلك مدى التغير في أحواض المحيطات مثل التذبذب العقدي للمحيط الهادئ وتذبذب الأطلسي المستمر لعقود.
إن تغير المناخ يخلف آثارا خطيرة من تغيرات في مستوى سطح البحر وحياة النبات وعمليات الانقراض الجماعي، كما يؤثر على المجتمعات البشرية.