كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: تنامي "الإسلاموفوبيا" يهدد الأمن القومي في ألمانيا الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل ألمانيا بالذكرى السنوية الثلاثين لسقوط حائط برلين هذا الأسبوع، لكن تزايد كره المسلمين وكراهية الإسلام في ألمانيا الشرقية الشيوعية سابقًا، يهدد بشكل خطير الأمن القومي للبلاد.

وقال تقرير لصحيفة "الأناضول" التركية، إنه بعد ثلاثة عقود من إنهيار جدار برلين، تتصارع السلطات الألمانية مع ظهور الإيديولوجية اليمينية المتطرفة في الجزء الشرقي من البلاد.

وحذرت الحكومة الألمانية في تقريرها السنوي عن "حالة الوحدة الألمانية"، أن كره المسلمين والمهاجرين في ألمانيا الشرقية يمثل خطرًا على التناغم الاجتماعي.

وقالت إن الهجمات المتكررة ضد مراكز اللاجئين والمراكز الإسلامية في ألمانيا الشرقية، دليل على حقيقة أن هذه الأعمال العنيفة التي تنم عن كراهية الأجانب تشكل خطرًا خطيرًا على الأمن القومي لألمانيا.

ويمتلك حوالي نصف سكان ألمانيا مخاوف بشأن الإسلام، وفقا لدراسة حديثة حول الديمقراطية والتسامح الديني.

وبينما ينظر إلى الألمان بشكل عام على أنهم متسامحون، فإن موقفهم من المسلمين مختلف، ويشار إلى ذلك من خلال دراسة نشرت من قبل مؤسسة" برتلسمان ستيفتونغ.

وفقًا للبحث، فإن غالبية المواطنين الألمان (87٪) منفتحون على وجهات نظر العالم الأخرى، لكن 52٪ يرون أن دين الإسلام تهديد، وبالنسبة إلى الألمان الذين يعيشون في الولايات الشرقية، فإن عدد الأشخاص الذين يشعرون بهذه الطريقة (57٪) وهو أعلى من أولئك الذين يعيشون في غرب البلاد حيث يرى 50٪ أن الدين يمثل تهديدًا.

وقالت خبيرة الدين في المؤسسة ياسمين المنور: "من الواضح أن الكثير من الناس يرون في الوقت الراهن أن الإسلام أقل دينًا منه أيديولوجية سياسية وبالتالي يستبعده من التسامح الديني".

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في رأيها، ساهمت المناقشات الاجتماعية والتقارير الإعلامية في السنوات الأخيرة، والتي غالبًا ما تضع الإسلام في صورة سلبية، في هذه المواقف.

وأضافت المنور أن هناك ما يدعو للقلق لأن هذه المخاوف من الإسلام يمكن استغلالها من قبل جماعات الشعب اليميني المتطرف.

ووفقًا لعالم السياسة في دريسدن فيرنر باتزيلت، يمكن إرجاع سبب المخاوف ضد المسلمين إلى قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإبقاء الحدود مفتوحة خلال ذروة أزمة اللاجئين في عام 2016.

وعندما يتعلق الأمر بشرق ألمانيا، قال باتزيلت إن المنطقة لم تشهد قط هجرة كبيرة من الدول الإسلامية من قبل، وأن الكثير من الناس لم يرغبوا في ذلك.

ودعت الاحتجاجات مثل المظاهرات المعادية للإسلام، والتي بدأت في مدينة درسدن بشرق ألمانيا في عام 2014، بشكل صريح إلى عدم هجرة المسلمين إلى ألمانيا.

ووفقًا لدراسة، فإن 30٪ من المشاركين في شرق ألمانيا لا يريدون أن يكون المسلمون جيرانًا، مقارنة بـ 16٪ في الغرب.

ألمانيا بلد يزيد عن 81 مليون نسمة، وهي موطن لثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا الغربية بعد فرنسا، من بين حوالي 4.7 مليون مسلم في البلاد، هناك ثلاثة ملايين على الأقل من أصل تركي.