العثماني يشكر إيفانيكا.. ويعلن مستجدات البرنامج الأمريكي لدعم “نساء المملكة”

اختار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أصغر وزراء حكومته، وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، لتلاوة كلمته أمام مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته “إيفانكا ترامب”.

وشكر العثماني على لسان وزيره أمكراز مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاختيارها المغرب محطة للترويج للمبادرة العالمية لتنمية وازدهار المرأة، الهادفة إلى التمكين الاقتصادي للنساء، والتي أطلقها البيت الأبيض، في فبراير 2019، واعتبر أن الحضور الشخصي لـ”إيفانكا” في إطلاق المشاريع، سيساهم في إشعاعها، وسيكون حافزا للجميع من أجل بذل كافة الجهود لإنجاحها، وبلوغ أهدافها.

وقال العثماني إن برنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج، باعتباره يسعى إلى النهوض بالتشغيل المدمج للفئات، التي تلاقي صعوبات لولوج سوق الشغل، خصوصا النساء، والشباب، يساهم بشكل فعلي في تنفيذ التوجيهات الملكية، بشأن تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء، وتيسير الاندماج المهني للشباب.

وتدعم هذا البرنامج، الذي عبئ له غلاف مالي يناهز 10 ملايين دولار، مبادرات الجمعيات، والمنظمات المتخصصة في خدمات الوساطة والتكوين الـتأهيلي، ومواكبة إدماج الباحثين عن الشغل من الفئات المستهدفة من خلال التمويل القائم على النتائج المتحصلة، وهي المبادرات، التي تستهدف على الخصوص النساء، والشباب غير الحاصل على الشهادات، ولاعتماده آليات مبتكرة للتدبير قائمة على ربط التمويل بتحقيق النتائج، واستدامتها.

وأوضح العثماني أن الإعلان عن طلب المشاريع، الذي تم إطلاقه، في مارس 2019، عرف إقبالا كبيرا، حيث تم استقبال 40 مقترح مشروع من طرف فاعلين من المجتمع المدني، والقطاع الخاص، اختير تسعة منها، تستهدف حوالي 8.300 مستفيد، تمثل النساء 70 منهم في سبع جهات على صعيد المملكة.