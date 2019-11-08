وضعت تذاكر جمهور الرجاء في الوازيس.. إدارة يوسفية برشيد تطرح تذاكر مباراتها المؤجلة

طرحت إدارة فريق يوسفية برشيد لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، تذاكر المباراة، التي ستجمع فريقها، غدا السبت، بضيفه الرجاء الرياضي، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الثالث من البطولة الاحترافية.

وحدد الفريق الحريزي سعر التذاكر في 30 درهما للمدرجات المكشوفة، و50 درهما للجانبية، و200 درهم للمنصة الشرفية.

أما بالنسبة إلى جمهور الرجاء، فأعلن الموقع الرسمي لهذا الأخير أن التذاكر ستكون متوفرة، اليوم، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، في مركب الفريق بالوازيس، حيث وضعتها إدارة يوسفية برشيد رهن إشارة الجماهير الرجاوية، علما أن سعرها حُدد في 30 درهما.

يذكر أن المضيف يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بعدما خاض الفريق أربع مباريات، تعادل في واحدة منها، ومني بالخسارة في ثلاث مناسبات، بينما يمتلك الرجاء صاحب الرتبة الخامسة، سبع نقاط، جمعها من فوزين، وتعادل.