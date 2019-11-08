كتامة.. مصرع امرأة كانت في حالة مخاض وإصابة 4 أفراد من عائلتها في حادث خطير ! 

عرفت الطريق الرابطة بين سوق المداود، وتابرانت جماعة بني بوشيبت كتامة ضواحي الحسيمة، اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة خلفت مصرع امرأة، وإصابة 4 أشخاص .

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالكة في الثلاثينات من عمرها، وكانت في حالة مخاض، متجهة نحو المستشفى إلى الولادة، قبل أن تنقلب بهم السيارة رفقة 4 أشخاص آخرين من عائلتها .

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية عملوا على نقل المصابين، على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج .

وفور علمها بالخبر انتقلت عناصر الدرك الملكي لعين المكان، حيث تم فتح تحقيق حول الحادث، فيما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.