عرفت الطريق الرابطة بين سوق المداود، وتابرانت جماعة بني بوشيبت كتامة ضواحي الحسيمة، اليوم الجمعة، حادثة سير خطيرة خلفت مصرع امرأة، وإصابة 4 أشخاص .
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالكة في الثلاثينات من عمرها، وكانت في حالة مخاض، متجهة نحو المستشفى إلى الولادة، قبل أن تنقلب بهم السيارة رفقة 4 أشخاص آخرين من عائلتها .
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية عملوا على نقل المصابين، على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج .
وفور علمها بالخبر انتقلت عناصر الدرك الملكي لعين المكان، حيث تم فتح تحقيق حول الحادث، فيما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.
كانت هذه تفاصيل خبر كتامة.. مصرع امرأة كانت في حالة مخاض وإصابة 4 أفراد من عائلتها في حادث خطير ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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