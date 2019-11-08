مدرب برشلونة لا يريد المخاطرة بسواريز!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، رغبته في اللحاق بمباراة فريقه أمام سيلتا فيغو، غدا السبت، رغم معاناته من إصابة في العضلة النعلية أمام ليفانتي السبت المنصرم.

ورغم أن مدرب الفريق، إرنستو فالفيردي، لا يرغب في المخاطرة باللاعب والدفع به وهو لا يزال في مرحلة التعافي من إصابته، إلا أن سواريز يبذل كل الجهد اللازم للعب، وفقا لما كشفته صحيفة سبورت.

وينتظر أن يتخذ الجهاز الفني قراره اليوم بخصوص سواريز، حيث سيضمه إلى القائمة حال التعافي بشكل كامل من مشكلاته العضلية، لكنه يخشى من انتكاسة في إصابته مثلما حدث مع الظهير جوردي ألبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتجاه داخل جهاز فالفيردي هو عدم المخاطرة بسواريز، خاصة وأنه سيخضع لمزيد من الراحة بعدها نظرا لفترة التوقف بسبب الالتزامات الدولية للمنتخبات.

ويسعى برشلونة إلى العودة للانتصارات أمام سيلتا فيغو، بعد خسارته أمام ليفانتي في آخر مبارياته بالليغا بنتيجة 1-3.