المطالبة بتحقيق جاد في ظروف وفاة فتاة في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء حادثة وفاة المواطنة (ر ك) البالغة من العمر 18 عاما من سكان دير البلح، وسط قطاع غزةـ في ظروف غامضة .

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المؤسسة المستندة إلى إفادة الشرطة فإنه عند حوالي الساعة 10:00 من مساء أول من أمس، الأربعاء، وصلت جثة الفتاة إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وعليها آثار اعتداء وضرب، وقد أفادت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة، حيث تم نقل الجثة صباح أمس، الخميس، للطب الشرعي في مستشفى الشفاء للمعاينة ولمعرفة سبب الوفاة.

وأكدت "الضمير" أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الحادثة ولاستمرار قتل النساء والفتيات بغض النظر عن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء جريمة قتلهن، وحذرت من التهاون مع القتلة الذين عادة ما يلجأون لتبرير جريمتهم بدافع الشرف للإفلات من العقاب المناسب.

كما طالبت المؤسسة، النيابة العامة، بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات وفاة المواطنة (ر ك) وتقديم مقترفيها للعدالة، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، وملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء وسيما على خلفية الشرف والتعامل معهم كأي جرائم قتل عمد مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.