بدء توافد مئات المتظاهرين الى ساحة البحرية في البصرة

أفاد مراسل الخليج 365 في المحافظة، اليوم الجمعة، ببدء التوافد الى ساحة البحرية في البصرة للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية.

وقال مراسلنا إن التوافد الى ساحة البحرية في محافظة البصرة للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية بدء في ساعات مبكرة من عصر اليوم، مشيرا الى أن المحتجين رفعوا شعارات مطالبة باصلاح النظام السياسي في البلاد والقضاء على الفساد.



وتشهد محافظة البصرة وعشر محافظات في وسط وجنوب العراق بينها العاصمة بغداد منذ الاول من تشرين الاول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب باسقاط الحكومة، وتخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل قرابة 300 شخص و12 الف جريح من المتظاهرين والقوات الامنية.