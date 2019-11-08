استمرار التوافد الى ساحة التحرير ببغداد للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية

وقال مراسلنا إن التوافد مستمر الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة، منذ 25 تشرين اول الماضي، موضحا ان المشاركين في التظاهرات رفعوا شعارات وهتافات مطالبة باصلاح النظام السياسي والقضاء على الفساد.واشار الى أن التوافد الى الساحة ازداد بعد انتهاء صلاة الجمعة، لا سيما خطبة المرجعية الدينية العليا التي نقلت عبر مختلف وسائل الاعلام، لافتا في ذات الوقت الى اتخاذ القوات الامنية اجراءات مشددة في مركز العاصمة.

وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات في وسط وجنوب العراق منذ الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب باسقاط الحكومة، وتخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل قرابة 300 شخص و12 الف جريح من المتظاهرين والقوات الامنية.