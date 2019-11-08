امريكا: 39 حالة وفاة و2051 إصابة بسبب التدخين الإلكتروني

قال مسؤولون بقطاع الصحة في الولايات المتحدة إن هناك 2051 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة وحالتي وفاة جديدتين نتيجة مرض غامض بالجهاز التنفسي مرتبط بالتدخين الإلكتروني، مما يرفع عدد الوفيات إلى 39 حالة. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 1888 إصابة و37 وفاة نتيجة هذا المرض. وحتى الخامس من نوفمبر تشرين الثاني تأكدت وفاة 39 شخصا نتيجة المرض المرتبط بالتدخين الإلكتروني في 34 ولاية ومقاطعة كولومبيا.



ولم يربط المحققون هذه الحالات بأي منتج أو مكون معين، لكنهم أشاروا إلى زيوت في أجهزة التدخين الإلكتروني تحوي مادة تي.إتش.سي، وهي المادة ذات التأثير النفسي في‭ ‬الماريجوانا، كعامل ينطوي على خطورة. ولم يربط المحققون هذه الحالات بأي منتج أو مكون معين، لكنهم أشاروا إلى زيوت في أجهزة التدخين الإلكتروني تحوي مادة تي.إتش.سي، وهي المادة ذات التأثير النفسي في‭ ‬الماريجوانا، كعامل ينطوي على خطورة.

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