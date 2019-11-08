رويترز: انفجار في منجم بألمانيا و 30 شخصا عالقون

أفادت وسائل إعلام ألمانية بوقوع انفجار في أحد مناجم البلاد، ما أدى لحصار 30 شخصا في منطقة آمنة من المنجم.
وأكدت صحيفة محلية أن الأشخاص العالقين موجودون في منطقة آمنة من المنجم الواقع في بلدة توتشنتال التي تبعد 150 كيلومترا عن العاصمة برلين.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن شخصين اثنين أصيبا في الانفجار، فيما تجري حاليا عملية إنقاذ العالقين.
وأوضحت مواقع ألمانية أن المنجم المذكور أغلق سنة 1982 بعد أن كان يستغل في استخراج مادة البوتاس، وهو يستخدم حاليا كمدفن للنفايات.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن شخصين اثنين أصيبا في الانفجار، فيما تجري حاليا عملية إنقاذ العالقين.
وأوضحت مواقع ألمانية أن المنجم المذكور أغلق سنة 1982 بعد أن كان يستغل في استخراج مادة البوتاس، وهو يستخدم حاليا كمدفن للنفايات.
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