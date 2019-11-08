إثيوبيا: اجتماعات واشنطن إيجابية و9 جولات تفاوضية مقبلة حول سد النهضة

قالت أديس أبابا، الجمعة، إن اجتماعات وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان التي جرت في واشنطن إيجابية، وأكدت مواصلة المباحثات بشأن سد النهضة والإسراع في حل جميع المسائل الفنية خلال 9 جولات مقبلة تبدأ منتصف الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزيرا الخارجية جدو أندارجاشاو، والمياه سليشي بقلي، الإثيوبيان للحديث حول تطورات ملف سد النهضة واجتماعات واشنطن.





وقال وزير الخارجية الإثيوبي إن الاجتماع كان مفيدًا في إزالة بعض التشويش، وعكس موقف أديس أبابا البنّاء تجاه أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بمجرد الانتهاء منه.

وأوضح أن الجانب الأمريكي والبنك الدولي دَعَوَا إلى تسريع عملية المفاوضات، إلى جانب أنهما سيكونان مراقبين للمفاوضات التي ستتم بين البلدان الثلاثة حول سد النهضة.

وأشار إلى أن الدول الثلاث عكست وجهات نظرها حول المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.

وأضاف: "أكدنا حقنا في الاستخدام العادل لمياه النيل بما لا يلحق أي ضرر بدولتي المصب مصر والسودان".



وأكد أن إثيوبيا تعلق أهمية كبيرة على المفاوضات الفنية الثلاثية وهي واثقة من أن أي خلافات ستتم معالجتها من خلال مشاورات اللجنة الفنية.





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فيما قال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي إن ما تم التوصل إليه في الاجتماعات أن يتم حل جميع المسائل الفنية المتعلقة بسد النهضة خلال 9 جولات تفاوضية بين البلدان الثلاثة تبدأ في الـ15 من الشهر الحالي بأديس أبابا ثم القاهرة والخرطوم على التوالي من أجل التوصل إلى حلول حول المسائل الفنية المتعلقة بسد النهضة.

وأوضح أنه في حال عدم التوصل إلى توافقات خلال هذه الجولات يتم رفع الملف إلى قادة البلدان الثلاثة، أو البحث عن الوسيط بحسب المادة 10 من اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث بالخرطوم في مارس/آذار 2015.

وأمس، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان، إن اجتماعات واشنطن حول سد النهضة أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولا زمنيا محددا.

وعقب الاجتماعات، أكدت مصر والسودان وإثيوبيا التزامها المشترك بالوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مصر (سامح شكري) وإثيوبيا (جودو أندارجاشيو) والسودان (أسماء محمد عبدالله) ووفودهم مع وزير الخزانة الأمريكي (ستيف منوتشين) ورئيس البنك الدولي (ديفيد مالباس)، الخميس، في واشنطن.

وجدد الوزراء، في بيان مشترك نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، تأكيد بلادهم الالتزام المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني مستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

ولفتوا إلى إنشاء آلية واضحة للوفاء بذلك الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

وأعلن وزراء الخارجية عن موافقتهم على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء الري والموارد المائية، على أن يشارك البنك الدولي والولايات المتحدة في الاجتماعات بصفة مراقب.

واتفق الوزراء على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد حضور اجتماعين في واشنطن في 9 ديسمبر/كانون الأول و13 يناير/كانون الثاني المقبلين، لتقييم ودعم التقدم في مسار الاتفاق.

وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء، الذي تقدر تكلفته بـ4 مليارات دولار، حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد، لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل، الذي يؤمّن نحو 90% من الإمدادات المائية.