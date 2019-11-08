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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الأمريكي: يجب مواجهة الأنظمة التي تريد تقويض الحريات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من برلين، أنه "يجب مواجهة الأنظمة التي تريد تقويض الحريات"، مشددًا على "أننا نريد أن تعيش شعوبنا بسلام وحرية".
وشدد بومبيو على "التزام الولايات المتحدة الأميركية بمحاربة التطرف"، موضحًا أن "واشنطن اتخذت قرارًا استراتيجيًا بمحاربة تنظيم داعش".
واعتبر أن "الحل في سوريا سياسي"، كاشفًا عن أن "الولايات المتحدة وفرت موارد كثيرة لقوات سوريا الديمقراطية"، مضيفًا "أننا لم ننسحب من سوريا وقواتنا لا تزال موجودة على الأرض السورية".
ورأى بومبيو أنه "علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلص من النفوذ الإيراني وتحقيق تطلعاتهم".
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