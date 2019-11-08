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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو يؤكد عدم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن قوات بلاده لم تنسحب من سوريا، وتزال موجودة على أرضها.
وفي مؤتمر صحفي من برلين، شدد "بومبيو" على التزام الولايات المتحدة بمحاربة التطرف، موضحًا أن واشنطن اتخذت قرارًا استراتيجيًا بدحر تنظيم داعش.
واعتبر "بومبيو" أن "الحل في سوريا سياسي"، كاشفًا عن أن "الولايات المتحدة وفرت موارد كثيرة لقوات سوريا الديمقراطية".
وأضاف "بومبيو" أنه "يجب مواجهة الأنظمة التي تريد تقويض الحريات"، مشددًا على ضرورة عيش الشعوب بسلام وحرية.
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