شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو يؤكد عدم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ​مايك بومبيو​، أن قوات بلاده لم تنسحب من سوريا، وتزال موجودة على أرضها.

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وفي مؤتمر صحفي من ​برلين​، شدد "بومبيو" على التزام ​الولايات المتحدة بمحاربة التطرف، موضحًا أن واشنطن​ اتخذت قرارًا استراتيجيًا بدحر تنظيم داعش.

واعتبر "بومبيو" أن "الحل في ​سوريا​ سياسي"، كاشفًا عن أن "الولايات المتحدة وفرت موارد كثيرة لقوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف "بومبيو" أنه "يجب مواجهة الأنظمة التي تريد تقويض الحريات"، مشددًا على ضرورة عيش الشعوب بسلام وحرية.