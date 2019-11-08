شكرا لقرائتكم دورية تركية روسية ثالثة بسوريا.. ومروحيات من موسكو للمراقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت روسيا مروحيات هليكوبتر عسكرية في شمال سوريا لتنفيذ دوريات قرب الحدود مع تركيا وللمساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض، حسب ما ذكرته اليوم الجمعة وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وتجري قوات تركيا وروسيا دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا لمراقبة تنفيذ اتفاق أبرمته الدولتان بعد أن شنت تركيا هجوما عبر حدودها مع مقاتلين من الفصائل السورية قبل شهر بهدف إبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية الذين تعتبرهم تهديداً لأمنها.

ونقلت "إنترفاكس" عن الطيار العسكري الروسي ديمتري إيفانوف قوله إن موسكو ستنشر الطائرات الهليكوبتر على عدة طرق على ارتفاع يتراوح بين 50 و60 متراً. وأضاف أن هذه المروحيات "ستنفذ طلعات يومية على جميع طرق الدوريات".

دورية ثالثة تركية روسية

في السياق نفسه، نفذت قوات تركية وروسية ثالث دورية مشتركة في شمال شرق سوريا، بموجب الاتفاق بين.

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وقالت وزارة الدفاع التركية إن الجنود كانوا في دورية اليوم الجمعة في منطقة بين القامشلي ودريك شرق الفرات. وأضافت أن الدوريات تدعمها "طائرات مسيرة".

وشنت تركيا هجوماً في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على شمال شرق سوريا لطرد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم تهديدا أمنياً وذلك لصلاتهم بتمرد كردي من داخل تركيا.

وأوقف اتفاق مع روسيا، بالإضافة إلى آخر منفصل مع الولايات المتحدة، الهجوم التركي.

وتهدف الدوريات إلى السماح لتركيا بالتأكد من ابتعاد المقاتلين الأكراد عن المنطقة الحدودية.