تجمع الطلاب المعتصمون أمام أحد المصارف في اميون مرددين شعارات ورافعين الاعلام اللبنانية واجبروا الموظفين على الخروج والتوقف عن العمل، ثم انتقلوا إلى مصلحة المياه بغية إقفالها.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد من المعتصمين أجبروا موظفي أحد المصارف في أميون على التوقف عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.