اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن "ما يقوم به القضاء اللبناني من إستدعاء مسؤولي بالدولة اللبنانية هو ظاهرة مميزة على المستوى الوطني لان القضاء هو المكان الصحيح لاحتكام الناس وتبيان الحقائق وعلى المتهم ان يثبت برأته من خلال القضاء وامام الناس والمواطنيين وعندما أقول لا غطاء اعني لا غطاء طائفي ولا غطاء سياسي أو حزبي فمن هذه الخطوة يكون قد بدأ العمل خارج إطار الحماية الطائفية".
ولفت الى أنه "ليس من باب التهويل على احد بل من باب الحرص على البلد وما تبقى من الاقتصاد المنهار والدولة المنهوبة، يجب الإسراع في تشكيل وتأليف الحكومة لكي تقوم بواجباتها ضمن خطة انقاذية بشروط الخبرة ونظافة السيرة الذاتية والوطنية"، معتبرا أن "الجلسة العامة لمجلس النواب لها الكثير من الأهمية في هذه الظروف التي يعيشها الوطن واجهة المشاريع والقوانيين المطروحة على جدول عملها والتي تشكل مسار صحيح لمطالب المواطنين"، معربا عن إطمئنانه بأن "الجلسة ستنعقد في11 الشهر الجاري".
كانت هذه تفاصيل خبر خريس: لا غطاء ولا حصانة على احد ليأخذ القضاء دوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.