بحث رئيس تيار “المرده” ​سليمان فرنجيه​ مع منسق ​الأمم المتحدة​ في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ في التطورات السياسية والأوضاع الراهنة في لبنان حيث أخذ ​الوضع الاقتصادي​ حيزا كبيرا من المحادثات بالإضافة الى الحلول المقترحة للخروج من الازمة الراهنة على مستوى ​تشكيل الحكومة​ و​الحراك الشعبي​.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنجيه بحث مع منسق الأمم المتحدة في التطورات السياسية الراهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.