إخبار ضد باسيل بجرم اختلاس الاموال العامة وتبييض الأموال

تقدم المحامي مروان سلام اليوم بإخبار ضد الوزير السابق والنائب الحالي ​جبران باسيل​ بجرم ​اختلاس​ أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وأي جرم آخر يظهره التحقيق.



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