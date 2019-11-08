قالن: لا يمكن استخدام تنظيم إرهابي لمحاربة تنظيم إرهابي آخر

أكّد المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​، في ​مؤتمر​ صحفي، أنه "من الضروري تنظيم ​انتخابات​ نزيهة وشفافة في ​سوريا​ يشارك فيها الجميع".

وكشف قالن هن "أننا نقدم كافة المعلومات المتعلقة ب​مكافحة الإرهاب​ لحلفائنا"، مشددًا على أنه "لا يمكن استخدام تنظيم إرهابي لمحاربة تنظيم إرهابي آخر".

