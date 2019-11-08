قالن: لا يمكن استخدام تنظيم إرهابي لمحاربة تنظيم إرهابي آخر

أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي، أنه "من الضروري تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في سوريا يشارك فيها الجميع".
وكشف قالن هن "أننا نقدم كافة المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لحلفائنا"، مشددًا على أنه "لا يمكن استخدام تنظيم إرهابي لمحاربة تنظيم إرهابي آخر".
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