أبو شقرا: نراهن على حكمة العقلاء في هذا البلد لحل أزمة المحروقات

أكد ممثل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنه "نراهن على حكمة العقلاء في هذا البلد لحل أزمة المحروقات"، معتبرا ان "اليوم كل مسؤول في هذا البلد يهمه نفسه ولا يهمه الشعب".
وتمنى في حديث تلفزيوني تشكيل حكومة بأسرع وقت من أجل حل مشاكل الناس". وقال: "نحن لا ندخل في السياسة لكن نريد من الوزراء الجدد العمل على معالجة الوضع والمشاكل، فهناك مشاكل عدة يجب حلها من مشكلة المحروقات إلى مشكلة المستشفيات والطحين وغيرها".
واعتبر ان "الأمور ستحلّ والوضع لن يبقى على حاله". وأكد ان "المسؤولية تقع على الرئيس ميشال عون ونتمن ان يحل المشكلة". وأضاف "لا خدمات يمكن ان تعوض المحطات عن خسارتها، وهناك محطات أغلقت أبوابها بانتظار الفرج".
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