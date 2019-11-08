أبو شقرا: نراهن على حكمة العقلاء في هذا البلد لحل أزمة المحروقات

أكد ممثل شركات موزعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​ أنه "نراهن على حكمة العقلاء في هذا البلد لحل أزمة المحروقات"، معتبرا ان "اليوم كل مسؤول في هذا البلد يهمه نفسه ولا يهمه الشعب".

وتمنى في حديث تلفزيوني تشكيل ​حكومة​ بأسرع وقت من أجل حل مشاكل الناس". وقال: "نحن لا ندخل في ال​سياسة​ لكن نريد من الوزراء الجدد العمل على معالجة الوضع والمشاكل، فهناك مشاكل عدة يجب حلها من مشكلة المحروقات إلى مشكلة ​المستشفيات​ و​الطحين​ وغيرها".

واعتبر ان "الأمور ستحلّ والوضع لن يبقى على حاله". وأكد ان "المسؤولية تقع على ​الرئيس ميشال عون​ ونتمن ان يحل المشكلة". وأضاف "لا خدمات يمكن ان تعوض المحطات عن خسارتها، وهناك محطات أغلقت أبوابها بانتظار الفرج".