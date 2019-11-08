النشرة: وزارة الأشغال تعاين الجدار المنهار في حارة صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "​وزارة الأشغال​ كلفت المهندس طالب عواضة بمعاينة الجدار والطريق المنهار في محلة المبرك على طريق جباع في بلدة ​حارة صيدا​، تمهيدا لإعادة اصلاحهما من جديد بطريقة هندسية ​محكمة​ تمنع تعرضهما لضرر ​السيول​ التي ادت الى انهيار الجدار وتداعي الطريق الملاصقة له في ​الشتاء​ المنصرم"، مشيرًا الى أن "مندوب وزارة الأشغال رافق نائب رئيس ​بلدية حارة صيدا​ حسن السيد صالح وعضو ​البلدية​ الحاج احمد الجبيلي وعلم ان ورشة العمل ستبدأ في غضون ثلاثة اسابيع على الأكثر بعد اتمام الاجراءات القانونية والرسمية الخاصة، وان مدة بناء الحائط وترميم الطريق لن تتجاوز ثلاثة أسابيع أيضًا".



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