أبو سعيد أبرق الى غوتيريس حول تدابير الأحزب اللبنانية لهذه المرحلة

أبرق مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم ابو سعيد الى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وإلى المفوّض السامي لمجلس حقوق الإنسان ميشال باشوليه بالخيرات السياسية التي تعمل عليها كل الأطراف الحزبية والسياسية لهذه المرحلة الذي يمرّ به لبنان في ظلّ الحراك الشعبي والمطلبي الذي يعمل على تنفيذها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.
وأشار ابو سعيد الى أن التقرير مفصّل بشكل دقيق حول رؤية كل فريق للمرحلة المقبلة، كما أشار في التقريرين لرؤية جدية يجب أن يتم العمل عليها من أجل إخراج لبنان من دائرة الخطر.
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