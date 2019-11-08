حرب: نحن اليوم في مأزق لأن أهل السلطة لم يتوصلوا الى حل

أكّد الوزير السابق ​بطرس حرب​، في تصريح تلفزيوني، أن "​رئيس الجمهورية​ حين يكلف رئيسًا بتأليف ​الحكومة​ يسقط حقه بالانفراد في تشكيلها"، مشيرًا الى "أننا اليوم في مأزق لأن أهل ​السلطة​ لم يتوصلوا الى حل وشعوري الشخصي أن قسم كبير من السلطة لم يسمع صوت الناس ولم يفهم أن هذا الأسلوب التقليدي في إدارة البلاد لا يرضي الناس كما أن تصرفاتهم لا تجيب على مطالب الناس وتطلعاتهم".

وشدد حرب على أن "الشعب رفع صوته لتغيير طريقة إدارة البلاد ولا يمكن تجاهل رأيه وعلى السياسيين أن يدركوا أن هؤلاء الناس ليسوا قطيع ماعز. "معليش إذا قعدوا على الرف" وتنازلوا عن الهيمنة السياسية على القرار"، منوهًا بأن "حكومة تكنوسياسية تساهم في إبقاء الطبقة السياسية نفسها ولكن بوجوه جديدة والمطلوب حكومة مستقلة. يبدو وأن الطبقة السياسية تعيش في عالم آخر".

وسأل: "لماذا الخوف من رأي الناس؟"، مشددا على "أنني أؤيد حصول إنتخابات مبكرة تفرز سلطة سياسية يختارها الناس"، مضيفًا أن "هناك حلًا من إثنين: السماع الى الناس أو سد أذنيهما لمطالب الناس وإذا لم يسمعوا فسيتحملون مسؤولية الكارثة التي ستقع".