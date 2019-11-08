زاخاروفا: المسار الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة إيران مدمر وقصير النظر

أكّدت الناطقة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "المسار الذي تقوده ​الولايات المتحدة​ لمواجهة ​إيران​ مدمر وقصير النظر"، مشيرة الى أنه "من دون مشاركة ​طهران​ يستحيل توفير بنية أمنية إقليمية صلبة في ​الشرق الأوسط​ فضلاً عن استقرار ​أفغانستان​".

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